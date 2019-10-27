0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 155 0

"Никопольский завод ферросплавов" обязался погасить часть долга ПриватБанка перед НБУ

"Никопольский завод ферросплавов" обязался погасить часть долга ПриватБанка перед НБУ

Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между Национальным банком Украины и АО “Никопольский завод ферросплавов”, по которому АО “Никопольский завод ферросплавов” обязуется частично погасить задолженность “Приватбанка”. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

“Согласно мировому соглашению, АО “Никопольский завод ферросплавов” обязуется погасить задолженность Приватбанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое Национальный банк Украины обращал взыскание в этом процессе”, – говорится в сообщении.

Также “Никопольский завод ферросплавов” обязался возместить НБУ судебные издержки.

В НБУ напоминают, что это уже третий пример решения судебного спора с имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО “Приватбанк” путем заключения мирового соглашения. Впервые мировое соглашение между Национальным банком Украины и АО “Никопольский завод ферросплавов” было утверждено Хозяйственным судом Днепропетровской области 28 августа 2019 года.

“А уже 6 сентября 2019 года АО “Никопольский завод ферросплавов” досрочно выполнило обязательства перед Национальным банком по этому мировому соглашению, погасив задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества завода. Следующее мировое соглашение между Национальным банком и имущественным поручителем Приватбанка – ООО “Арлан” было утверждено 18 сентября 2019 года Центральным апелляционным хозяйственным судом. 1 октября поручитель исполнил обязательства перед Национальным банком”, – говорится в разъяснении.

В НБУ добавили, что в 2018 году Национальный банк подал 148 исков против бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей о взыскании около 10 млрд грн. Цель исков – обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил ПриватБанка в течение 2008-2015 годов.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.