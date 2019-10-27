"Никопольский завод ферросплавов" обязался погасить часть долга ПриватБанка перед НБУ

Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между Национальным банком Украины и АО “Никопольский завод ферросплавов”, по которому АО “Никопольский завод ферросплавов” обязуется частично погасить задолженность “Приватбанка”. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

“Согласно мировому соглашению, АО “Никопольский завод ферросплавов” обязуется погасить задолженность Приватбанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое Национальный банк Украины обращал взыскание в этом процессе”, – говорится в сообщении.

Также “Никопольский завод ферросплавов” обязался возместить НБУ судебные издержки.

В НБУ напоминают, что это уже третий пример решения судебного спора с имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО “Приватбанк” путем заключения мирового соглашения. Впервые мировое соглашение между Национальным банком Украины и АО “Никопольский завод ферросплавов” было утверждено Хозяйственным судом Днепропетровской области 28 августа 2019 года.

“А уже 6 сентября 2019 года АО “Никопольский завод ферросплавов” досрочно выполнило обязательства перед Национальным банком по этому мировому соглашению, погасив задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества завода. Следующее мировое соглашение между Национальным банком и имущественным поручителем Приватбанка – ООО “Арлан” было утверждено 18 сентября 2019 года Центральным апелляционным хозяйственным судом. 1 октября поручитель исполнил обязательства перед Национальным банком”, – говорится в разъяснении.

В НБУ добавили, что в 2018 году Национальный банк подал 148 исков против бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей о взыскании около 10 млрд грн. Цель исков – обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил ПриватБанка в течение 2008-2015 годов.