Столичные строители уже выполнили с начала года работ почти на 27 млрд грн

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Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Киева в январе-сентябре 2019 года составил 26,9 млрд грн. Об этом сообщает главное управление статистики в Киеве.
Отдельно объем работ по возведению зданий составляет 16,8 млрд грн, из них на жилые здания приходится 9 млрд грн, а на нежилые – 7,7 млрд грн.
Индекс строительной продукции в январе-сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года составил 124,8%.
Напомним, крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” сообщил, что сейчас на стадии строительства находятся 66 домов, а это 15 тысяч квартир. Кроме того, в этом году планируется запуск еще 4 проектов.
“Пусковой программой на этот год планируем ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. м. Это 23 дома на 6 тыс. квартир. А также 60 тыс. квадратных метров нежилых помещений. Общий строительный задел компании составляет 70 проектов – 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности”, – отметил глава правления – президент Игорь Кушнир.
Он также напомнил, что благодаря росту активов компании начато строительство новых масштабных проектов. Это ЖК “Урловский-1”, ЖК “Урловский-2”, ЖК “Итальянский квартал”, ЖК “Медовый-1” и “Медовый-2”.
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