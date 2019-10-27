Почти за год в Украину не пропустили 11 тыс. транспортных средств

Начиная с 11 февраля 2019 года в Украину не пропустили более 11 тыс. транспортных средств из-за отсутствия страховых сертификатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

“С начала введения на государственной границе Международной системы (с 11 февраля 2019 года), пограничники обнаружили 100 поддельных и почти 90 недействительных сертификатов. Кроме того, из-за отсутствия страховых сертификатов через границу не пропущено более 11 тыс. транспортных средств. Только в течение суток пограничники не пропустили 19 автомобилей из-за отсутствия у их владельцев “Зеленой карты”, – говорится в сообщении.

Страховой сертификат международной системы автомобильного страхования “Зеленая карта” является обязательным для пересечения границы. Их наличие пограничники проверяют непосредственно в пунктах пропуска.