S&P Global Ratings присвоило АО «БАНК АЛЬЯНС» высокие кредитные рейтинги «В-/В»

25 октября 2019 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings присвоило украинскому АО «БАНК АЛЬЯНС» долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «В-/В». Прогноз по рейтингам — «Стабильный».

«Агентство Standard&Poor’s входит в тройку самых влиятельных международных рейтинговых агентств, и их позитивная оценка деятельности «БАНК АЛЬЯНС» является значимым событием для нас. Подтверждение позиций банка является положительным сигналом для наших клиентов, партнеров и других стейкхолдеров», — отмечает Юлия Фролова, Председатель правления АО «БАНК АЛЬЯНС».

Согласно сообщению агентства, в «Банке Альянс» гораздо меньше проблемных кредитов, чем в среднем по украинской банковской системе, а также банк имеет адекватную подушку ликвидности. АО «БАНК АЛЬЯНС» — нишевый игрок и специализируется на обслуживании корпоративного сегмента (предприятий малого и среднего бизнеса), и по прогнозам S&P Global в 2020 году продолжит демонстрировать быстрый рост, хотя и осуществляемый с очень низкой базы. Банк занимает 31-е место в украинском банковском секторе по размеру активов среди 76 банков, имеющих лицензии: по данным на 30 сентября 2019 года, стоимость его активов составляла 2912 млн грн (около 122 млн долл.), забалансовые обязательства — около 2500 млн грн, рыночная доля — 0,2%.

Кредитный портфель банка характеризуется концентрацией на оптовых торговых компаниях, продающих главным образом химическую продукцию, газ и потребительские товары, а также на компаниях, предоставляющих транспортные услуги, в частности, в направлении авиаперевозок, а также компаниях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность.

В качестве позитивного фактора, способного повлиять на качество активов в будущем, S&P Global отмечает короткие сроки погашения кредитов. Так, остался срок погашения 74% кредитов не превышает одного года. Кроме того, 31% кредитов, номинированных в иностранной валюте, выданные главным образом компаниям, которые получают валютную выручку. Стоит отметить, что показатели проблемной задолженности по документарным операциям, как и по кредитному портфелю, остаются на крайне низком уровне — менее 1%.

«Сотрудничество с международными институтами является неотъемлемой частью стратегии развития банка на 2019-2020 гг. Наличие международного кредитного рейтинга безусловно позволит повысить уровень доверия к Банку и, соответственно, расширить перечень уже существующих международных партнеров. Сегодня Банк уже активно участвует в ряде кредитных программ. Наиболее приоритетными являются проекты, направленные на поддержку развития частного сектора экономики (проектов малого бизнеса), кредитных программ в агросекторе, а также проектов социально-экономической инфраструктуры, включая проекты по энергоэффективности», — комментирует Юлия Фролова.