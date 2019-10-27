«Зеленые» депутаты против «зеленых» энергетиков: соучредитель УАВЭ назвал главные проблемы украинской энергосистемы

В Украине рынок возобновляемой энергетики лихорадит с начала июня из-за новых законов и правил, новых проблем и неплатежей, новых угроз от старых и новых чиновников. Об этом в колонке на Экономической правде написал соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, инвестор и девелопер Игорь Тынный, комментируя письмо УАВЭ в адрес президента Украины и Верховной Рады.

По его словам, «мы не только частные инвесторы, мы еще и обычные граждане, мы еще и потребители, мы еще и патриоты своей страны».

«У нас много ипостасей. И вслух говорим политикам: прежде чем пытаться разрушить нечто, созданное другими, попробуйте создать хоть что-то сами!», – отметил Тынный.

Он также призвал: прежде, чем критиковать возобновляемую энергетику, необходимо вспомнить о ряде важных фактов. «Системно больная в Украине именно традиционная, а не возобновляемая энергетика. Слово «топливо» у нас идентично слову «коррупция». Это касается угля, нефти, дизеля, газа, урана и ТВЭЛов – всего. Украинская энергетика одна из самых монополизированных в мире. Украинская экономика самая энергонеэффективная в мире. Преступное субсидирование цен на электроэнергию для населения за счет завышения цен для промышленности – делает беднее и промышленность, и население», – отмечает инвестор.

Соучредитель УАВЭ также напомнил, что украинская генерация энергии уже изношена на 87%. Поэтому технологические катастрофы на АЭС, ТЭС, ГЭС и шахтах неизбежны если в них активно не инвестировать. И в то же время Украина является нетто импортером абсолютно всех основных видов топлива.

«Мы ввозим миллиардов на 6 долларов ежегодно только автомобильного топлива. А газ, а топливо для АЭС, а уголь. Никакой продукции сельского хозяйства не хватает, чтоб компенсировать этот импорт. Как результат – негативный платежный баланс и обесценивание валюты», – пояснил он, добавив, что новый ветроагрегат, солнечная панель или биореактор удорожают электрическую энергию только поначалу, «но всего через 11 лет они будут поставлять на рынок самую дешевую энергию».

«И при этом не требовать никакого импорта ниоткуда», – аргументировал эксперт.

В то же время сегодня в «зеленую» энергетику может инвестировать каждый, хотя его вложения окупятся не сразу, а через 7-10 лет. И поэтому вместо господдержки традиционной энергетики государство должно стимулировать развитие «зеленой» генерации.

Так, Тынный напомнил, что шахтеры все время шантажируют власть и регулярно получают миллиардные дотации из госбюджета, производя при этом смешное количество продукции. Поэтому государственный углепром должны приватизировать «в ближайшие месяцы любой ценой».

«Одно только государственное объединение «Артемовуголь» съело за год более миллиарда гривен из госбюджета, не выработав никакой продукции», – добавил он.

Девелопер при этом напомнил и об ужасной экологической ситуации в Украине, тогда как во всем мире стимулируется развитие возобновляемой энергетики, «чтобы она замещала традиционную».

Поэтому, по его мнению, Кабмину срочно необходимо внести изменения в Энергетическую стратегию сроком на 20 лет с «принудительным выводом угольной генерации из эксплуатации и многократным увеличением налога на выбросы СО2».

«Развитие возобновляемой энергетики в Украине выгодно всем тем, кто планирует, что его дети будут жить здесь. И оно в корне противоречит интересам тех, кто в Украине только зарабатывает деньги по принципу «здесь и сейчас». Потому что понимает, что через 10-15 лет изношенные заводы будет проще закрыть, чем поддерживать дальше», – резюмировал Тынный.