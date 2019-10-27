Оплатить проезд с помощью банковской карты или телефона можно будет и в наземном транспорте

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Оплатить проезд с помощью банковской карты или мобильных приложений Apple Pay и Google Pay можно будет и в наземном транспорте. Запуск системы запланирован на ноябрь.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
«Мы делаем оборот средств в сфере пассажирских перевозок более прозрачным. Кроме того, это еще один шаг в развитии cashless-направления в Киеве. А самое главное, что безналичная оплата – это удобный и безопасный для пассажиров способ оплаты», – пояснил сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.
Возможность оплачивать проезд в наземном транспорте банковской картой или смартфоном появится в ноябре.
Кроме того, для наземного транспорта планируют реализовать возможность оплаты одной картой за нескольких человек.
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