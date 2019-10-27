Оплатить проезд с помощью банковской карты или телефона можно будет и в наземном транспорте

Оплатить проезд с помощью банковской карты или мобильных приложений Apple Pay и Google Pay можно будет и в наземном транспорте. Запуск системы запланирован на ноябрь.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Мы делаем оборот средств в сфере пассажирских перевозок более прозрачным. Кроме того, это еще один шаг в развитии cashless-направления в Киеве. А самое главное, что безналичная оплата – это удобный и безопасный для пассажиров способ оплаты», – пояснил сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.

Возможность оплачивать проезд в наземном транспорте банковской картой или смартфоном появится в ноябре.

Кроме того, для наземного транспорта планируют реализовать возможность оплаты одной картой за нескольких человек.

Справка Finance.ua:

Единый электронный билет существует в двух видах: материальный (транспортная карта Kyiv Smart Card, распечатанный одноразовый QR-билет) и электронный (сгенерированный QR-билет в смартфоне).

Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность купить от 1 до 50 поездок с возможностью сэкономить (при покупке 50 поездок экономия составляет 1,5 грн за каждую поездку).