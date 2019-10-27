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Сколько в Украине готовы платить студентам и людям без опыта работы (инфографика)

Сколько в Украине готовы платить студентам и людям без опыта работы (инфографика)

Украинские работодатели готовы предлагать людям без опыта от 7 900 до 15 200 грн.

Об этом сообщает аналитика robota.ua.

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Студентов и тех, кто находится в начале карьеры, чаще всего готовы принимать такие сферы:

  • логистика – средняя предлагаемая в вакансиях зарплата составляет 12 442 грн;
  • банки и инвестиции, лизинг – 11 400 грн;
  • телекоммуникации и связь – 11 119 грн;
  • продажи (клиент-менеджмент) – 12 0522;
  • автобизнес (продажи, ремонт и прочее) – 13 435 грн.

Меньше всего неопытным сотрудникам готовы платить в отрасли бухгалтерии/налогов/финансов предприятия (7 894 грн) и водителям, курьерам (9 705 грн).

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Труднее всего при отсутствии опыта будет найти работу IT- и HR-специальностям: только 3% работодателей разместили вакансии с возможностью взять сотрудников без опыта.

По материалам Finance.UA
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