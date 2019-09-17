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Сколько готовы платить студентам - исследование (инфографика)

Сколько готовы платить студентам - исследование (инфографика)

Студенты в начале карьеры больше отдают предпочтение работе в Интернете.

Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа.

“Молодое поколение предпочитает не только проводить большую часть своего времени онлайн, а и работать там. Работа в Интернете (например, администратор сайта, страницы в социальной сети) лидирует по количеству отзывов от студентов, 57%. Больше всего в этих вакансиях предлагали 13 тысяч гривен/месяц, меньше всего – 7 тысяч гривен. Еще 22% объявлений, по которым активно обращались студенты, предусматривали работу промоутером. Здесь предлагали ежедневную оплату труда в диапазоне от 400-800 грн”, – отмечают авторы исследования.

Сколько готовы платить студентам работодатели:

  • менеджеру-замерщику натяжных потолков на полный рабочий день предлагали 20 000 – 30 000 грн/месяц,
  • курьеру по доставке еды – 15 000 – 25 000 грн/месяц,
  • оператором в call-центре от 7000 до 25 000 грн/месяц.

Зарплаты в крупных городах Украины не отличаются. В среднем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове студентам предлагают в диапазоне 7000 – 10 000 грн в месяц.

Со скольки лет дают кредит в Украине

Где студентам найти работу проще:

  • В Киевской области,
  • Харьковской,
  • Днепропетровской.

Сложнее всего начать карьеру в Западной Украине. Оказалось, что студентов ищут меньше всего в Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Результаты показали, что среди 30 объявлений, по которым больше всего обращаются к работодателям, 63% пришлось на временную работу, а с частичной занятостью все 90%.

По материалам Finance.UA
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