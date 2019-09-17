Сколько готовы платить студентам - исследование (инфографика)

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Студенты в начале карьеры больше отдают предпочтение работе в Интернете.
Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа.
“Молодое поколение предпочитает не только проводить большую часть своего времени онлайн, а и работать там. Работа в Интернете (например, администратор сайта, страницы в социальной сети) лидирует по количеству отзывов от студентов, 57%. Больше всего в этих вакансиях предлагали 13 тысяч гривен/месяц, меньше всего – 7 тысяч гривен. Еще 22% объявлений, по которым активно обращались студенты, предусматривали работу промоутером. Здесь предлагали ежедневную оплату труда в диапазоне от 400-800 грн”, – отмечают авторы исследования.
Сколько готовы платить студентам работодатели:
Зарплаты в крупных городах Украины не отличаются. В среднем в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове студентам предлагают в диапазоне 7000 – 10 000 грн в месяц.
Где студентам найти работу проще:
Сложнее всего начать карьеру в Западной Украине. Оказалось, что студентов ищут меньше всего в Ровенской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
Результаты показали, что среди 30 объявлений, по которым больше всего обращаются к работодателям, 63% пришлось на временную работу, а с частичной занятостью все 90%.
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