В Сети появились изображения раскладушки Motorola Razr (фото)

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Новая версия легендарной «раскладушки» Motorola Razr будет представлена 13 ноября. Правда, еще до анонса в Сети появились изображения, похожие на официальные, на которых, как утверждается, показан новый смартфон с гибким экраном.
Изображения были опубликованы известным инсайдером Эваном Блассом (Evan Blass) в Twitter (в своем закрытом аккаунте). На изображениях, как утверждается, показана новая версия легендарного Motorola Razr, которая будет иметь гибкий экран. Судя по изображениям, новинка получит схожий дизайн с прежним Razr, в том числе будет иметь выступ в нижней части, на котором, как можно предположить, мог бы находиться дактилоскопический сканер. Кроме того, на изображениях можно заметить, что новый Razr получит небольшой дисплей на обратной стороне — для отображения уведомлений (кроме того, судя по одному из изображений, на него может выводиться картинка с камеры).
Данные изображения нельзя считать официальными — и каким окажется новый Motorola Razr, станет ясно лишь с презентацией новинки.
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