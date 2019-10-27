Компании Google разрешили создать "умный" район в Торонто

Планы компании Sidewalk Labs по созданию “умного” города в заброшенном районе Торонто могут осуществится. Но масштабы проекта могут оказаться куда меньше, чем ожидалось.

Напомним, что компания Sidewalk Labs была основана Google в 2015 году специально для этого проекта.

Waterfront Toronto, группа, которая отвечает за контроль над проектом со стороны жителей города, единогласно проголосовала за его продолжение, но выдвинула несколько условий.

Проект с самого начала вызывал споры. Компания Sidewalk Labs хотела создать “умный” район в Торонто площадью 190 акров (0,7 кв. км), но получила разрешение всего на 12 акров. Она также хотела создать свою собственную группу для наблюдения за данными, собранными датчиками по всему городу, что также было отклонено.

Теперь проект перейдет к более официальной оценке и дальнейшим общественным консультациям. Окончательное голосование по вопросу одобрения проекта назначено на март 2020 года.

В Sidewalk Labs заявили: “Мы воодушевлены сегодняшним решением совета директоров Waterfront Toronto и рады тому, что достигли согласия по критическим вопросам с ними”.

В свою очередь, Стивен Даймонд, который возглавляет группу Waterfront Toronto, разъяснил в открытом письме, что это не окончательное решение и для начала запуска проекта еще много предстоит сделать.

Sidewalk Labs выиграла первоначальный контракт на разработку территории в 2017 году и пообещала радикальное сочетание офисов, торговых площадей и домов с использованием высокотехнологичных решений городских проблем, таких как транспорт и утилизация отходов. В обмен на свои инвестиции в этот район, компания хотела получить долю налогов на недвижимость, сборов за разработку и получить выгоду от увеличения стоимости земли.

Sidewalk Labs опубликовала свои проекты по разработке “умного” города в июне, а экспертная группа, назначенная Waterfront Toronto, подготовила доклад, в котором критиковала некоторые из предложений, называя их “технология ради технологии”. Также была создана Block Sidewalk, гражданская оппозиционная группа, призывающая полностью отказаться от проекта. Был задан вопрос, почему технологической компании вообще разрешено участвовать в управлении городом.