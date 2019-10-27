WhatsApp представил новую функцию для Android

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Мессенджер WhatsApp представил функцию для пользователей операционной системы Android, которая позволит им разблокировать приложение отпечатком пальца.
Об этом говорится в блоге мессенджера.
“Ранее в этом году мы ввели поддержку Touch ID и Face ID, чтобы усилить уровень безопасности пользователей WhatsApp. Сегодня мы представляем похожий способ проверки подлинности для телефонов, которые поддерживают Android, что позволит разблокировать наше приложение отпечатком пальца”, – сообщили в WhatsApp.
Пользователи также могут выбрать, когда они хотят, чтобы приложение было автоматически заблокировано: сразу, через 1 или через 30 минут пользования.
По данным портала The Verge, в настоящее время функция пока еще не доступна во всех регионах мира.
Ранее эта функция по аутентификации была представлена для пользователей операционной системы iOS.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Премьер назвал условия подписания соглашения о транзите газа с РФ11 ч. назад - 1650 15
Зеленский и Гончарук презентовали проекты-магниты для привлечения инвестиций в УкраинуВчера, 20:03 - 1943 13
Просто поверьте: Гончарук рассказал о скором экономическом росте8 ч. назад - 923 4
Милованов предложил отчислять 1% поступлений от продажи земли на господдержку фермеров15 ч. назад - 217 4
Пентагон заказал систему передачи солнечной энергии из космосаВчера, 22:11 - 849 4
В Кабмине рассказали, кто в 2020 году потеряет субсидии14 ч. назад - 16419
В НБУ объяснили, почему растут зарплаты украинцев9 ч. назад - 2318
Премьер назвал условия подписания соглашения о транзите газа с РФ11 ч. назад - 1650 15
Правительство планирует построить наземное метро вокруг Киева - Криклий13 ч. назад - 1613 3
При каких условиях будет сохраняться дефицит гривны - Найман11 ч. назад - 1473
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1698
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2536
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1581
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2440 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2801