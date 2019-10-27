WhatsApp представил новую функцию для Android

Мессенджер WhatsApp представил функцию для пользователей операционной системы Android, которая позволит им разблокировать приложение отпечатком пальца.

Об этом говорится в блоге мессенджера.

“Ранее в этом году мы ввели поддержку Touch ID и Face ID, чтобы усилить уровень безопасности пользователей WhatsApp. Сегодня мы представляем похожий способ проверки подлинности для телефонов, которые поддерживают Android, что позволит разблокировать наше приложение отпечатком пальца”, – сообщили в WhatsApp.

Пользователи также могут выбрать, когда они хотят, чтобы приложение было автоматически заблокировано: сразу, через 1 или через 30 минут пользования.

По данным портала The Verge, в настоящее время функция пока еще не доступна во всех регионах мира.

Ранее эта функция по аутентификации была представлена для пользователей операционной системы iOS.