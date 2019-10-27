Минрегион открывает инвестиционную онлайн-платформу для бизнеса

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В декабре Министерство развития громад и территорий Украины представит проект Государственной стратегии регионального развития на 2021 — 2027 годы, которая будет передана на обсуждение.
Об этом сообщила глава министерства Алена Бабак. По ее словам, регионы также должны сформировать свои стратегии развития.
“Уже к началу 2020 года мы планируем открыть инвестиционную онлайн-платформу для бизнеса, чтобы они в пределах стратегий регионов делали свои заявки на развитие и идентифицировали, в чем им нужна государственная поддержка через Государственный фонд регионального развития”, — рассказала Бабак.
Она отметила, “в настоящее время стратегии регионального развития живут своей жизнью, как обычные бумажки, в то время как бизнес совершенно не чувствует поддержки своего участия в развитии регионов ни со стороны государства, ни со стороны областей”.
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