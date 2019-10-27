По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (44,960 млн и 30,265 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (40 и 36), максимальный курс продажи доллара 24,90 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,79-24,80 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 76 активных заявок по доллару на сумму 75,225 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,7600 – 120 000

24,7600 – 120 000

24,7600 – 77 777

24,7600 – 30 000

24,7600 – 100 000

24,7600 – 30 000

24,7500 – 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,7400 – 3 500

24,7400 – 20 000

24,7500 – 20 000

24,7700 – 33 333

24,7700 – 5 000

24,7800 – 30 000

24,7800 – 22 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,7980 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,7447 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.