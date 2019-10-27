Private Banking ОТП Банка лучший в Украине по версии международного рейтинга Global Private Banking Awards 2019

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Согласно престижного международного рейтинга Global Private Banking Awards 2019, который ежегодно проводит авторитетное издание The Banker и Professional Wealth Management (PWM) в Лондоне, Private Banking ОТП Банка (Украина) признан лучшим в номинации «Best Private Banking in Ukraine».
Международные эксперты уже второй год подряд высоко оценивают достижения Private Banking в Украине в части внедрения инновационных подходов и реализации актуальных решений для клиентов данного сегмента.
В своей работе ОТП Банк следует лучшим мировым практикам в обслуживании состоятельных клиентов. Private Banking от ОТП Банка – это всегда повышенный уровень комфорта, безопасности и конфиденциальности. А персональные менеджеры – это профессиональные личные консультанты по всем вопросам клиентов банка в данном сегменте. Именно поэтому сервис пользуется популярность среди клиентов, а международные рейтинги по достоинству оценивают кропотливую работу в сегменте услуг для состоятельных клиентов.
«Best Private Banking in Ukraine 2019» – это еще одно подтверждение верного выбора наших клиентов. А принадлежность к международной группе и соблюдение высоких европейских стандартов, как и наличие в Украине других финансовых компаний группы, обеспечивает клиентам целый ряд преимуществ, дополнительные гарантии и стабильность, – отметила Виктория Мысливая, руководитель направления Private Banking АО «ОТП Банк».
На сегодня для обслуживания клиентов сегмента Private banking открыты отделения в областных центрах Украины – в Киеве, Днепре, во Львове, Одессе, в Харькове и Запорожье.
Более детальную информацию можно узнать на сайте
Акционерное общество ОТП БАНК – один из крупнейших украинских банков с иностранным капиталом, который является признанным лидером финансового сектора страны. Банк предоставляет полный спектр финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов, а также субъектов малого и среднего бизнеса. На украинском рынке он представлен с 1998 года, имеет стойкую репутацию социально ответственной, надежной и стабильной структуры, предлагающей потребителям сервисы европейского качества. Его стопроцентным собственником является крупнейший венгерский банк OTP Bank Plc.
С 2019 года согласно решению НБУ ОТП Банк входит в перечень системно важных банков Украины, имеющих значительное влияние на развитие финансовой системы страны.
В Украине АО «ОТП БАНК» выступает флагманом банковской группы ОТП, зарегистрированной Национальным банком Украины, в состав которой также входят ООО «КУА «ОТП Капитал», ООО «ОТП Лизинг». Следите за новостями ОТП Банка в социальных сетях Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Telegram и Viber.
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