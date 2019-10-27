Межбанк: у гривны есть шанс укрепить свои позиции

1 ноября не будет отличаться особыми объемами операций и клиентов, но будет очень интересен для спекулянтов.

Виной всему – эффект первого дня месяца, совпадающий в этот раз еще и с пятницей. Традиционно первого числа клиенты подводят итоги прошлого отчетного периода и определяются с планами и задачами на новый месяц. Это снижает их активность на валютном рынке. А пятничный эффект снижения объемов операций перед двумя выходными – всегда влияет на валютный межбанк. В этот раз оба эти фактора сработают одновременно.

По нашим расчетам, статистика торгов вряд ли превысит $160-180 млн при заключении до 410-440 сделок. На малообъемном и достаточно вялом рынке – раздолье для спекулянтов, у которых появляется возможность “покачать” курс в течение сессии на малых сделках.

Пока настрой большинства спекулянтов – сыграть “на понижение”, что они и попытаются сегодня исполнить в полной мере. В какой-то степени в этом им может помешать Нацбанк, который будет не прочь пополнить резервы очередными выкупами доллара через Matching в пределах дежурных $30 млн и этим поддержать котировки. Если это произойдет, то те же спекулянты начнут зарабатывать на другой стороне – пытаясь на ситуативных перекосах спроса и предложения уже заработать на повышении котировок.

Но в целом, пока у гривны снова есть шанс укрепить свои позиции относительно доллара.

В пользу укрепления позиций нацвалюты сейчас играет и наличный рынок. Тут курс покупки и продажи доллара продолжает плавно снижаться, что психологически работает на пользу гривне на всех сегментах валютного рынка.

Еще один фактор – состояние ликвидности в банковской системе сработает разнонаправленно. Корсчета банков на утро 1 ноября выросли еще на 1,536 млрд гривен — до 51,68 млрд. Это с одной стороны – дает ресурс спекулянтам для раскачки котировок и сработает против нацвалюты. С другой – многие клиенты разместят свои остатки на счетах на краткосрочные депозиты на выходные до понедельника, и таким образом – реальный гривневый навес достаточно небольшой.

Учитывая все эти факторы – мы ожидаем на сегодня умеренное проседание котировок по доллару в пределах коридора 24,55-24,75 гривен с периодическими спекулятивными попытками поиграть курсом на малообъемном рынке и очень вероятным выходом НБУ с выкупом доллара на межбанке через Matching в пределах дежурных $30 млн.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,75 / 24,78

евро – 27,56 / 27,60

российский рубль – 0,3863 / 0,3869

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