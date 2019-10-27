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Для "Укрпочты" ищут стратегического инвестора — Гончарук

Для "Укрпочты" ищут стратегического инвестора — Гончарук

Правительство ищет стратегического инвестора для государственного предприятия “Укрпочта”.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Гончарук заявил, что в аспекте крупной приватизации планируется приватизировать все, что не имеет стратегического значения. В этом вопросе речь не идет об “Укрпочте”, поскольку это предприятие приносит прибыль.

По его словам, “Укрпочта” – это “отдельная история”.

“Для почты мы ищем стратегического инвестора”, – заявил премьер.

Он отметил, что иностранные инвесторы могут заходить в компанию на уровне 5%-10%, и “менять культуру внутри”.

Ранее сообщалось, что в рамках приватизации часть акций Укрпочты могут выставить на продажу для привлечения средств международных инвесторов.

По материалам Економічна Правда
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