Для "Укрпочты" ищут стратегического инвестора — Гончарук

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Правительство ищет стратегического инвестора для государственного предприятия “Укрпочта”.
Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
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Гончарук заявил, что в аспекте крупной приватизации планируется приватизировать все, что не имеет стратегического значения. В этом вопросе речь не идет об “Укрпочте”, поскольку это предприятие приносит прибыль.
По его словам, “Укрпочта” – это “отдельная история”.
“Для почты мы ищем стратегического инвестора”, – заявил премьер.
Он отметил, что иностранные инвесторы могут заходить в компанию на уровне 5%-10%, и “менять культуру внутри”.
Ранее сообщалось, что в рамках приватизации часть акций Укрпочты могут выставить на продажу для привлечения средств международных инвесторов.
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