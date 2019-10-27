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В долларе вырос, а в гривне – упал: финансисты объяснили, что происходит с госдолгом

В долларе вырос, а в гривне – упал: финансисты объяснили, что происходит с госдолгом

В сентябре совокупный государственный долг Украины вырос в долларовом исчислении на 1,3%, или на 1,03 млрд долларов, до 82,95 млрд долларов по сравнению с данными за август. А вот в гривне государственный и гарантированный государством долг за месяц сократился на 3,4%, или 69,44 млрд – до 1,998 трлн гривен.

Такие кардинальные расхождения объясняются изменением курса доллара в Украине, говорит президент инвестиционной группы “Универ” Тарас Козак. Он напоминает: в сентябре национальная валюта укрепилась – в начале месяца доллар стоил 25,23 грн, а в конце уже 24,08 грн (по официальному курсу). Эксперт предложил вместе подсчитать, как это работает:

“Представьте, что вы кому-то должны 10 долларов и 300 грн, – говорит Козак. – При этом курс гривны к доллару был 25 грн/долл., стал – 24 грн/долл. Теперь считаем долг в гривне по курсу 25 и 24: по курсу 25 грн/долл.: 25*10+300 = 550 грн, по курсу 24 грн/долл.: 24*10+300 = 540 грн. А теперь считаем в долларах: 300 гривен по курсу 25 – будет 12 + 10 = 22 долл., 300 гривень по курсу 24 – будет 12,5 +10 = 22,5 долл.”.

Именно так и было в сентябре, когда из-за укрепления гривны, долг в долларах вырос, в гривни – снизился, объясняет специалист. А замдиректора Нацинститута стратегических исследований Ярослав Жалило уточняет – такие изменения выгодны в плане внешних выплат государства.

“С точки зрения веса внешнего долга для экономики страны укрепление денежной единицы – это позитивно, – говорит Жалило. – Потому что стоимость внешнего долга, соответственно, и стоимость его обслуживания в гривневом измерении – снижается. Поскольку бюджет получает деньги в гривне, то понятно, что заработать на это обслуживание становится легче”.

Карты для хранения денег

В то же время, при низком курсе доллара наполнить украинский бюджет становится тяжелее, признает финансист.

“Во-первых, значительную долю поступлений в госбюджет формирует так называемый импортный НДС – налог, которым облагается импортный товар. Если гривня укрепляется, стоимость импорта в гривне снижается, размер импортного НДС тоже снижается. Во-вторых, у нас перечень платежей – прежде всего это акцизные платежи, – который измеряется в иностранной валюте, и если стоимость валюты снижается, бюджет опять-таки недополучает [средства]”, – говорит Жалило.

По материалам Сегодня
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