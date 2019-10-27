Нафтогаз повысил цену газа для промышленных потребителей

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НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 ноября 2019 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.
Об этом сообщается на сайте компании.
Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 5 861,00 – 6 463,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).
В сравнении с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены вырастут на 18,4-19,6%.
Причины такого изменения цены заключаются в росте цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Цены на газ на европейских хабах с поставкой в ноябре превышают текущие почти наполовину.
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