Нафтогаз повысил цену газа для промышленных потребителей

НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 ноября 2019 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.

Об этом сообщается на сайте компании.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 5 861,00 – 6 463,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

В сравнении с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены вырастут на 18,4-19,6%.

Причины такого изменения цены заключаются в росте цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Цены на газ на европейских хабах с поставкой в ноябре превышают текущие почти наполовину.

Справка Finance.ua: