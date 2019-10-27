Правительство подпишет соглашение на 300 млн долларов инвестиций после форума в Мариуполе - Гончарук

В ноябре украинское правительство подпишет в Брюсселе соглашение на 300 миллионов долларов инвестиций после инвестиционного форума в Мариуполе.

Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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“В ноябре мы поедем в Брюссель подписывать первое соглашение на 300 миллионов долларов”, – сообщил Гончарук.

Он не уточнил, что именно за проект. Соглашение планируется подписать со Всемирным банком и ЕБРР.

Премьер напомнил, что инвестиционный форум посетили делегации из 45 стран мира. Украинская сторона представила около 100 проектов.