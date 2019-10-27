Правительство подпишет соглашение на 300 млн долларов инвестиций после форума в Мариуполе - Гончарук

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В ноябре украинское правительство подпишет в Брюсселе соглашение на 300 миллионов долларов инвестиций после инвестиционного форума в Мариуполе.
Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Читайте также: Зеленский и Гончарук презентовали проекты-магниты для привлечения инвестиций в Украину
“В ноябре мы поедем в Брюссель подписывать первое соглашение на 300 миллионов долларов”, – сообщил Гончарук.
Он не уточнил, что именно за проект. Соглашение планируется подписать со Всемирным банком и ЕБРР.
Премьер напомнил, что инвестиционный форум посетили делегации из 45 стран мира. Украинская сторона представила около 100 проектов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украине нужно перейти к рыночным ценам на электроэнергию – Ассоциация возобновляемой энергетикиВчера, 21:05 - 960 7
США обещают препятствовать строительству "Северного потока-2"Вчера, 12:30 - 955 5
Трудовые книжки отменят: каких документов будет достаточно при оформлении на работуПозавчера, 19:02 - 1896 4
В Киеве завтра откроют новый участок Большой окружной дороги (видео)Вчера, 14:11 - 2252 4
У кого больше всего выросли пенсии в третьем кварталеВчера, 12:01 - 3865 3
"Слуга народа" планирует удешевить растаможку "еврономеров"Вчера, 11:03 - 10753 2
У кого больше всего выросли пенсии в третьем кварталеВчера, 12:01 - 3865 3
Рейтинг самых богатых украинцевВчера, 13:00 - 2813 1
В Киеве завтра откроют новый участок Большой окружной дороги (видео)Вчера, 14:11 - 2252 4
Топ-услуги, которыми могут воспользоваться безработные гражданеВчера, 14:01 - 1939
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1629
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2475
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1525
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2383 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2757