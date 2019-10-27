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МИД планирует добиться свободного роуминга для украинских путешественников

МИД планирует добиться свободного роуминга для украинских путешественников

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что в ближайшее время украинцам планируют добавить к безвизу свободный роуминг в странах-членах ЕС, а также упростить оборот товаров.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

По словам главы МИД, постоянно ведется работа по расширению сотрудничества с Евросоюзом, в частности относительно свободного роуминга для украинцев в ​​Европе.

“Мы хотели бы, чтобы к нашему безвизовому режиму, которым действительно почти 3 миллиона украинцев воспользовались, уже почувствовали на себе, каково это, когда ты берешь паспорт, покупаешь билет и уже летишь, добавился еще и свободный роуминг. Это то, чем наслаждаются все европейские страны и чего украинцам все еще не хватает. Вы сами видите, насколько высоки цены, как только мы пересекаем границу Украины. Мы хотели бы, чтобы у украинцев было как свободное пересечение, так и свободные коммуникации”, – отметил Пристайко.

Также, как утверждает министр, Украина “вплотную подошла к так называемому промышленному безвизу”.

“Это возможность для наших компаний поставлять товары со стандартами, которые гораздо проще, для того, чтобы наши товары заходили (в ЕС) более свободно. Мы постоянно работаем над справедливым распределением квот на рынках ЕС, то есть дать нашим производителям, украинским компаниям возможность пробиваться там. Вы знаете, что нам удалось переориентировать нашу экономику и фактически более 60%, по разным оценкам, 62% нашего экспорта идут на 500-миллионный рынок ЕС”, – добавил он.

По материалам ТСН
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