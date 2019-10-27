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Межбанк: торги прошли динамично

Межбанк: торги прошли динамично

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе — торги в последний рабочий день октября проходили динамично, а доллар снова ситуативно просел.

Гривна укреплялась благодаря действиям крупных игроков (как местных, так и нерезидентов). У отечественных компаний основной задачей было закрытие месяца и выхода на отчетный баланс, а у нерезидентов – желание поработать с ОВГЗ на вторичном рынке.

В первой половине дня были активны все клиенты. Они спешили закрыть свои последние сделки по месяцу и не особо пытались менять складывающееся на момент соотношение спроса и предложения на торгах.

Продавцов было больше, чем покупателей. Это давило на котировки, а часть покупателей даже “воротили носом” от “дорогих” в их понимании предложений продавцов. Но времени и у тех, и у других – особо не было, что стимулировало быстрое закрытие сделок по компромиссному курсу.

Нерезиденты были замечены на единичных, но достаточно крупных сделках по ОВГЗ на вторичном рынке и также “поставляли” валюту на межбанк под эти операции.

Превышение предложения доллара на торгах позволило НБУ по информации участников рынка снова пополнить свои резервы, выкупая его через Matching.

После обеда клиентских сделок уже практически не было, а банки закрывали свои операции по валютной позиции, чтобы зафиксировать финансовый результат по торговле валютой на отчетную дату и обеспечить выполнение нормативов НБУ.

В целом, ситуация на валютном межбанке сложилась в пользу гривны, что и позволило ей укрепится относительно доллара с утренних котировок 24,88/24,92 гривен до 24,75/24,78 к концу сессии.

Ход торгов:
С самого утра предложение превышало спрос и доллар с утренних 24,88/24,92 гривен к 11 часам подешевел до 24,85/24,88.

На этом проседание курса не закончилось, несмотря на то, что по информации участников рынка НБУ выкупал доллар через Matching. Выкупил регулятор по наблюдениям торговцев порядка дежурных $30 млн.

К 12:00 котировки просели до 24,81/24,84 гривен, а на обед дилеры ушли уже при уровне 24,76/24,79.

После обеда операций было немного. В основном – операции самих банков по валютной позиции для фиксации финреза по валюте за отчетный месяц, что не особо сильно повлияло на настроения рынка и курс. Завершилась сессия долларом по 24,75/24,78.

Главные события 31 октября на межбанке:
1) Проседание котировок доллара с утренних 24,88/24,92 гривен до 24,75/24,78 к завершению торгов;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но был замечен на межбанке со скупкой доллара через Matching. Купил порядка $ 30 млн;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,8345 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 1 ноября составил 24,819089.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,75 / 24,78
евро – 27,60 / 27,63
российский рубль – 0,3865 / 0,3871

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1158 / 1,1159

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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