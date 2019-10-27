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Чернобыль, Дунайская ривьера, Хортица: Зеленский и Гончарук презентовали проекты-магниты для привлечения инвестиций в Украину и ищут новые.
Президент и правительство уже показали международным партнерам Украины реальные изменения на форуме RE:think. Invest in Ukraine, где также частично представили идею украинских магнитов.
“Магниты – это знаковые проекты, которые способны притягивать успех на глобальном уровне. Мы как государство заинтересованы в том, чтобы наша страна стала креативным центром вдохновения и реализации инноваций, которые приведут Украину к успешному будущему”, – отметил Президент Украины Владимир Зеленский.
Сейчас уже отобрано 2000 проектов-магнитов, заявки все еще принимаются. Чтобы презентовать свой проект, заполните анкету на сайте.
“Мы начинаем большое строительство страны, и магниты станут нашими символами. Мы окажем полную поддержку на самом высоком уровне, обеспечим защиту инвестиций и широкую коммуникацию проектов. Я верю в успех Украины, я верю, что мы можем «намагнитить» друг друга: государство и люди, проекты и инвесторы, идеи и вдохновение”, – отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Офис президента уже получил почти 2000 идей в рамках программы сбора информации о потенциальных «магнитах» Украины.
Проекты, которые привлекут инвестиции в Украину:
Основными критериями, которые влияли на отбор проектов, были:
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