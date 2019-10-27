Sony продала всего 600 000 смартфонов за квартал

Первоначально Sony планировала поставить в 2019 финансовом году, который продлится для компании с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года, 5 млн смартфонов. Позднее производитель был вынужден снизить прогноз по отгрузкам до 4 млн единиц, поскольку первый квартал оказался провальным для мобильного подразделения компании. Теперь же Sony вынуждена вновь изменить прогноз на текущий год.

Несмотря на то, что смартфон Xperia 1 был представлен в начале второго квартала 2019 финансового года и в течение лета производитель только расширял его доступность на разных рынках мира, продажи устройства оставляют желать лучшего. Компания объявила о том, что в период с июля по сентябрь по всему миру было реализовано всего 600 000 смартфонов под брендом Sony. Эти результаты являются крайне неутешительными для мобильного подразделения японского производителя, особенно на фоне результатов Samsung, Apple или Huawei. Примечательно, что в этом году Huawei ежедневно продаёт порядка 600 000 смартфонов по всему миру.

Компания подтвердила, что квартальные результаты оказались неожиданно слабыми, в очередной раз понизив прогноз по поставкам в 2019 финансовом году. Теперь японский производитель планирует продать только 3,5 млн смартфонов к концу марта следующего года. Это означает, что производитель делает ставки на текущий квартал и надеется на успех Xperia 5. Стоит отметить, что первые три месяца финансового года Sony проводит традиционно слабее по сравнению с остальными квартальными отрезками.

Хотя точный уровень убыточности мобильного бизнеса Sony в течение рассматриваемого периода не был озвучен, компания не ожидает того, что подразделение начнёт приносить прибыль до первого квартала 2021 года. В настоящее время компания ведёт разработку смартфонов с поддержкой 5G, рассчитывая на то, что такие устройства помогут исправить ситуацию.