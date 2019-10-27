С ноября по всему Китаю запустят 5G-сервисы

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Три государственных телекоммуникационных компании Китая — China Mobile, China Unicom и China Telecom — объявили в четверг о запуске с 1 ноября 5G-сервисов.
На веб-сайтах и в онлайн-магазинах операторов сообщается, что тарифные планы 5G, стоимость которых начинается со 128 юаней в месяц (18 долл.), будут доступны с пятницы для потребителей по всей стране, позволяя им пользоваться услугой сверхбыстрого мобильного Интернета.
Ранее Пекин заявил, что запустит сверхскоростной мобильный интернет-сервис с поддержкой новых функций, включая автономное вождение, в начале следующего года. Но затем было решено ускорить реализацию планов в связи с ростом напряжённости в отношениях с Соединёнными Штатами, объявившими бойкот телекоммуникационному гиганту Huawei Technologies.
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