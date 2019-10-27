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Стало известно, за что получают дополнительные деньги учителя в Украине

Стало известно, за что получают дополнительные деньги учителя в Украине

Дополнительные средства к тарифной ставке учителя в Украине получают за выслугу лет, престижность труда, проверку тетрадей, заведование кабинетом и другие.

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Сейчас ставка учителя составляет 18 часов. Так, специалист получает 3784 грн, педагог второй категории 4073 грн, первой – 4361 грн, а высшей – 4649 грн.

За престижность педагогического труда можно получить 20% от ставки. За проверку тетрадей по украинскому языку и литературе и зарубежной литературе – 20%, по иностранной – 10%, по математике – 15%.

Если учитель заведует кабинетом информатики, то еще дополнительно получит до 13% от ставки, если другим кабинетом – то до 10%.

Классное руководство 1-4 классов оценивается в 20%, а 5-11 – 25%. За ученое звание “старший учитель” можно получить 10% от ставки до зарплаты, а за “учителя-методиста” – 15%.

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Если у учителя педагогический стаж 3-10 лет, то он дополнительно получит 10%, если до 20 лет – 20%, а от 30-ти – 30%.

По материалам Газета по-Украински
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