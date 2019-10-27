Ericsson и lifecell будут тестировать 5G в Украине

В НКРСИ поступило предложение от компаний Ericsson и lifecell о тестирование технологии 5G в период с первого декабря 2019 по 31 мая 2020 года.

Об этом говорится в итоге заседания Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) от 29 октября.

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Комиссия направит свое решение компании Ericsson, Генштабу и Центру радиочастот Украины.

«По результатам рассмотрения обращения дочернего предприятия со 100% иностранными инвестициями «Эрикссон» относительно проведения демонстрации возможностей технологии 5G в партнерстве с ООО «Лайфселл» в период с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года, НКРСИ предложила меры для избежания вредных помех, электромагнитных помех, риска для здоровья и безопасности людей, домашних животных и имущества при которых возможна демонстрация радиооборудования. Данное решение будет направлено в дочернее предприятие с 100% иностранными инвестициями «Эрикссон», Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и ГП «Украинский государственный центр радиочастот», – говорится в решении комиссии.

Также в НКРСИ будут ждать результатов после завершения тестирования 5G-оборудования.