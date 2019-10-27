Украине нужно перейти к рыночным ценам на электроэнергию – Ассоциация возобновляемой энергетики

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Граждане Украины потребляют самую дешевую электроэнергию в Европе, однако оплачивают ее за счет высокой стоимости товаров и услуг, ухудшения платежного баланса страны и отложенных расходов.
Об этом сообщается в открытом письме к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабмину от участников Ассоциации возобновляемой энергетики.
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“Как представители инвесторов мы решительно выступаем против ретроспективного пересмотра инвестиционных обязательств государства в отношении уже осуществленных инвестиций. Нарушение собственных обязательств Украины как государства приведет к репутационным потерям и формированию негативного имиджа Украины”, – отмечается в обращении.
По их словам, 3,6% граждан Украины (зажиточные слои) потребляют около 18,8% объема бытового потребления электроэнергии по льготным тарифам.
Что предлагают. Ассоциация считает необходимым обеспечить переход к рыночным ценам на электрическую энергию для населения. Предлагают установить рыночные цены на электроэнергию для таких слоев населения, а для уязвимых категорий потребителей обеспечить предоставление государственной денежной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии. Такие субсидии (около 5,5 млрд гривен) будут осуществляться за счет доходов госбюджета от акциза и электрической энергии (6,8 млрд гривен).
Такие изменения будут тяжелыми для страны, но они неизбежны в среднесрочной перспективе. В письме указано, что чем дольше страна будет медлить, тем выше будет политическая и экономическая цена перехода на рыночное ценообразование.
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