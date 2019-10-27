ПриватБанк и платежная система Японии запускают сеть эквайринга платежных карт

ПриватБанк и крупнейшая платежная система Японии JCB International Co., Ltd запускают сеть эквайринга платежных карт JCB в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Лицензионное соглашение о развитии сети приема платежных карт JCB было подписано руководителями ПриватБанка и JCB International 31 октября в Токио.

Что это даст. Владельцы карт JCB, путешествующие в Киев и другие города Украины, смогут свободно пользоваться своими карточками для оплаты покупок и снятия наличных в банкоматах ПриватБанка по всей Украине.

Запуск запланирован – на весну 2020 года.

Это партнерство позволит торговым предприятиям, сотрудничающим с ПриватБанком, получить новые возможности продаж с новым глобальный финансовым брендом. Со своей стороны, JCBI сможет предложить более чем 130 миллионам держателей своих карт широкие возможности обслуживания в Украине.

Справка Finance.ua:

Платежная система JCB – одна из ведущих международных платежных систем, основанная в Японии в 1961 году.