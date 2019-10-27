В столице за миллионное мошенничество будут судить владелицу турфирмы

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В районный суд Киева направлен обвинительный акт в отношении мошеннических действий владелицы туристической фирмы, которая обманула граждан на 1,3 млн грн.
Об этом сообщает Полиция Киева.
В течение 2019 года женщина брала с клиентов деньги за организацию туров и поездок за границу, однако услуги не оказывала. Злоумышленница обманула 30 граждан на общую сумму почти 1 300 000 гривен. Обвиняемой грозит до 12 лет заключения.
С мая в Дарницкое управление полиции обратилось несколько десятков киевлян, которые в туристическом агентстве заказали соответствующие услуги, но не получили их и потеряли деньги. Потерпевшие ранее неоднократно пользовались услугами данной турфирмы, поэтому в этот раз не заключали договоров на передачу денег и получение туристических услуг, а иногда деньги просто перечислялись на банковскую карточку.
Как сообщил начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко, Пострадавшими, которые остались без отдыха и без денег, признаны 30 клиентов: «Предприятием управляла 34-летняя женщина, которая нанесла туристам материального ущерба на почти 1 300 000 гривен. Руководитель турагентства брала деньги за путевки, а когда приближался срок поездки – тур отменялся, и деньги не возвращала».
Обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины направлен в районный суд. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также суд рассмотрит гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба.
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