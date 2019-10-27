Укравтодор подписал с китайцами меморандум о строительстве окружной дороги вокруг Киева

Укравтодор и китайская компания Poly Changda Engineering Co. Ltd подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации первой очереди строительства Большой окружной автомобильной дороги вокруг города Киева “Транспортное сообщение между М-05 Киев – Одесса и М-06 Киев – Чоп”.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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По словам министра инфраструктуры Власдислава Криклия, подписание меморандума является важным этапом сотрудничества для начала строительства окружной дороги вокруг города Киева.

“Наша цель – за 5 лет обеспечить 40% роста экономики страны, и для этого нам необходимо обеспечить масштабное строительство по всей стране. Любой инфраструктурный проект дает отдачу с наибольшим мультипликатором. Каждый вложенный доллар сегодня через год будет давать плюс 2 доллара для экономики”, – подчеркнул он.

“Мы очень рады, что компания Poly Changda Engineering разделяет наши крупные инвестиционные планы, и особенно в таких важных проектах, как Большая окружная дорога вокруг города Киева. В Украине еще не было опыта концессионных дорог, поэтому очень важно начинать такие проекты именно с крупными надежными стратегическими партнерами”, – добавил министр.

Криклий ожидает, что стороны смогут быстро завершить все необходимые подготовительные технико-экономические расчеты и со следующего года приступить к строительству.