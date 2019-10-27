За годы независимости из госсобственности украли половину сельхозземель - Милованов

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что за годы независимости украли половину государственных сельхозземель – об этом, по его словам, свидетельствует инвентаризация, которую проводит министерство.

Об этом он сказал в Кабмине на встрече с журналистами.

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“Всех всегда интересует, что же реально с землей. Мы все вместе слышали, что в государственных предприятиях всех форм, с Академией аграрных наук, Минобразования, других, есть около миллиона 300 тысяч гектар. Когда-то по документам так было. В целом, хочу сказать, что сейчас происходит инвентаризация всех госпредприятий, и получается, что будет максимум 700 тысяч гектаров земель. Все всегда думали, что миллион триста. По документам, видимо, было в 90 году. А если зайти в кадастр, то там вообще 500 тысяч”, – заявил замминистра экономики Тарас Высоцкий.

Как он отмечает, за 30 лет, за годы независимости Украины, половину государственных земель, по сути, украли.

“Украли по разным схемам, перерегистрировали на другие компании, потому что по документам было миллион триста, а сейчас инвентаризация показывает – мы еще ее не закончили, но ожидаемая цифра инвентаризации – 600-700 тысяч. Мы предоставим информацию, когда закончим, эта цифра может быть изменена, но факт есть факт – земля пропала за 30 лет, и это не приемлемо”, – подчеркнул министр экономики Тимофей Милованов.

По словам Высоцкого, физически она осталась на территории Украины, но в государственной собственности ее нет.

“Если мы говорим о предприятиях непосредственно МинАПК, мы видим, что по документам должно быть 111,2 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, в кадастре зарегистрировано 67 тысяч. Завершается инвентаризация, но объективно там будет 65 – максимум 70 тысяч”, – заявил он.

Он добавил, что по документам предприятие отчитывается, что у него есть одна цифра, когда смотришь в геокадастр – другая. Да, возможны ошибки, эти ошибки инвентаризация выявляет, но в результате довольно часто оказывается, что земля 5, 10, 15 лет, год назад была переведена по каким-то решениям в собственность, в пользу кого-то другого.