0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

За годы независимости из госсобственности украли половину сельхозземель - Милованов

За годы независимости из госсобственности украли половину сельхозземель - Милованов

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что за годы независимости украли половину государственных сельхозземель – об этом, по его словам, свидетельствует инвентаризация, которую проводит министерство.

Об этом он сказал в Кабмине на встрече с журналистами.

Читайте также: Эксперт рассказал, как вырастет цена на землю на старте реформы

“Всех всегда интересует, что же реально с землей. Мы все вместе слышали, что в государственных предприятиях всех форм, с Академией аграрных наук, Минобразования, других, есть около миллиона 300 тысяч гектар. Когда-то по документам так было. В целом, хочу сказать, что сейчас происходит инвентаризация всех госпредприятий, и получается, что будет максимум 700 тысяч гектаров земель. Все всегда думали, что миллион триста. По документам, видимо, было в 90 году. А если зайти в кадастр, то там вообще 500 тысяч”, – заявил замминистра экономики Тарас Высоцкий.

Как он отмечает, за 30 лет, за годы независимости Украины, половину государственных земель, по сути, украли.

“Украли по разным схемам, перерегистрировали на другие компании, потому что по документам было миллион триста, а сейчас инвентаризация показывает – мы еще ее не закончили, но ожидаемая цифра инвентаризации – 600-700 тысяч. Мы предоставим информацию, когда закончим, эта цифра может быть изменена, но факт есть факт – земля пропала за 30 лет, и это не приемлемо”, – подчеркнул министр экономики Тимофей Милованов.

По словам Высоцкого, физически она осталась на территории Украины, но в государственной собственности ее нет.

“Если мы говорим о предприятиях непосредственно МинАПК, мы видим, что по документам должно быть 111,2 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, в кадастре зарегистрировано 67 тысяч. Завершается инвентаризация, но объективно там будет 65 – максимум 70 тысяч”, – заявил он.

Он добавил, что по документам предприятие отчитывается, что у него есть одна цифра, когда смотришь в геокадастр – другая. Да, возможны ошибки, эти ошибки инвентаризация выявляет, но в результате довольно часто оказывается, что земля 5, 10, 15 лет, год назад была переведена по каким-то решениям в собственность, в пользу кого-то другого.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.