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Нафтогаз создал компанию для торговли нефтепродуктами и трейдинга

Нафтогаз создал компанию для торговли нефтепродуктами и трейдинга

Группа Нафтогаз создала в составе дивизиона “Нефть” специализированную компанию “Нефтегаз Ойл Трейдинг”, которая будет заниматься закупкой и продажей нефтепродуктов и нефтехимических продуктов в интересах всех предприятий группы, а также будет вести самостоятельную трейдинговую деятельность.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

“Такая централизация позволит существенно повысить эффективность и прозрачность операций по покупке-продаже нефтепродуктов в интересах предприятий группы Нафтогаз”, – отметил руководитель дивизиона “Нефть” Николай Гавриленко.

Он добавил, что “Нефтегаз Ойл Трейдинг” также должен стать полноценным участником рынка нефтепродуктов и приносить группе Нафтогаз дополнительный доход за счет трейдинговой деятельности.

“Нефтегаз Ойл Трейдинг” будет осуществлять покупку/продажу нефтепродуктов, как собственного производства группы Нафтогаз, так и продукции других производителей.

Руководителем созданной компании назначен Юрий Кузьмин, который с 2015 года отвечает за торговые операции с жидкими углеводородами и закупку сырья в АО “Укргаздобыча”.

Торговлей нефтепродуктами Кузьмин занимается с 2004 года. Он начинал в компании группы Татнефть, которая была оператором Кременчугского НПЗ. С 2008 года Кузьмин занимался трейдингом в украинском представительстве компании ТНК-ВР, которая обеспечивала оперативное управление Лисичанским НПЗ.

По материалам Finance.UA
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