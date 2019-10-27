Нафтогаз создал компанию для торговли нефтепродуктами и трейдинга

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Группа Нафтогаз создала в составе дивизиона “Нефть” специализированную компанию “Нефтегаз Ойл Трейдинг”, которая будет заниматься закупкой и продажей нефтепродуктов и нефтехимических продуктов в интересах всех предприятий группы, а также будет вести самостоятельную трейдинговую деятельность.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
“Такая централизация позволит существенно повысить эффективность и прозрачность операций по покупке-продаже нефтепродуктов в интересах предприятий группы Нафтогаз”, – отметил руководитель дивизиона “Нефть” Николай Гавриленко.
Он добавил, что “Нефтегаз Ойл Трейдинг” также должен стать полноценным участником рынка нефтепродуктов и приносить группе Нафтогаз дополнительный доход за счет трейдинговой деятельности.
“Нефтегаз Ойл Трейдинг” будет осуществлять покупку/продажу нефтепродуктов, как собственного производства группы Нафтогаз, так и продукции других производителей.
Руководителем созданной компании назначен Юрий Кузьмин, который с 2015 года отвечает за торговые операции с жидкими углеводородами и закупку сырья в АО “Укргаздобыча”.
Торговлей нефтепродуктами Кузьмин занимается с 2004 года. Он начинал в компании группы Татнефть, которая была оператором Кременчугского НПЗ. С 2008 года Кузьмин занимался трейдингом в украинском представительстве компании ТНК-ВР, которая обеспечивала оперативное управление Лисичанским НПЗ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Прекращение транзита через Украину приведет к подорожанию газа в Европе на 20% - экспертВчера, 21:05 - 1885 19
США обещают препятствовать строительству "Северного потока-2"7 ч. назад - 590 5
В полиции разъяснили новые штрафы за нарушение правил перевозки детейВчера, 16:03 - 2271 3
В Киеве завтра откроют новый участок Большой окружной дороги (видео)6 ч. назад - 1353 2
"Слуга народа" планирует удешевить растаможку "еврономеров"9 ч. назад - 6314 2
"Слуга народа" планирует удешевить растаможку "еврономеров"9 ч. назад - 6314 2
Что надо знать ФЛП, который продает товары через интернет-магазин12 ч. назад - 2955
Нефедов назвал причины снижения таможенных платежейВчера, 20:23 - 2779 1
Рейтинг самых богатых украинцев7 ч. назад - 1982
Прекращение транзита через Украину приведет к подорожанию газа в Европе на 20% - экспертВчера, 21:05 - 1885 19
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1583
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2423
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1502
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2358 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2730