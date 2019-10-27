В финансовом боте WayForPay_bot можно создать свой магазин и принимать онлайн-платежи от клиентов через мессенджеры

Платежный сервис WayForPay добавил возможность регистрации в сервисе через мессенджеры для приема онлайн платежей.

Создать свой магазин для приема платежей можно с помощью WayForPay_bot в Viber , Telegram или Facebook Messenger . В боте, после авторизации достаточно ввести url сайта и email. Новый магазин будет находится в режиме тестирования.

В созданном магазине, по умолчанию будут подключены Google Pay, Apple Pay, оплата картами Visa/MasterCard, Приват24, терминалы. Также можно подключить через личный кабинет покупку частями от monobank и мгновенную рассрочку от Приватбанк.

После активации магазина, через бот можно получать уведомления о всех успешных и неуспешных платежах на сайте, ежедневные сводки по продажам, выставлять счета (инвойсы), формировать платежные кнопки и QR-коды, проверять статус необходимого платежа и прочие функции.

В WayForPay отметили, что на сегодня 57% платежей приходится на мобильные устройства. Покупатель осуществляет полный цикл покупки со своего смартфона, и ожидание пока продавец выставит счет, добравшись до компьютера, или осуществит возврат средств при отмене покупки, в сегодняшних реалиях – плохой тон и минус к репутации магазина. Поэтому, в сервисе важные функции по контролю и управлению платежами постепенно добавляются в бот и мобильное приложение.

На сегодня, финансовый бот WayForPay_bot , используют более 4000 онлайн-предпринимателей.