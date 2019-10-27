DJI представила свой самый компактный беспилотник

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Компания DJI представила компактный квадрокоптер Mavic Mini со складным корпусом и камерой.
Mavic Mini весит всего 249 гр., его легко переносить, он разработан с учетом всех требований безопасности, уверяет производитель.
Дрон содержит встроенную камеру на базе 12-мегапиксельного ½, 3-дюймового сенсора. Камера позволяет делать 12-мегапиксельные фотографии, записывать видео в разрешении Full HD с частотой 60 кадров в секунду или в разрешении 2.7K с частотой 30 кадров в секунду.
Камера Mavic Mini позволяет снимать кадры в высоком разрешении, а набор креативных функций нового приложения DJI Fly позволяет, как уверяют разработчики, снимать фотографии и видео «в профессиональном качестве».
Максимальная скорость дрона — почти 47 км/ч, максимальная высота — 3 км. Габариты аппарата составляют от 140×82×57 мм в сложенном состоянии до 245×290×55 мм в разложенном состоянии с учетом лопастей.
«Бспилотный, компактный дрон Mavic Mini был одним из самых сложных проектов, которые мы когда-либо выполняли в DJI. Внедрение первоклассных функций в беспилотник на ладони — это кульминация многолетней работы», — сказал Роджер Луо, президент DJI.
Как отмечает производитель, новинка содержит встроенные ограничения по высоте и обеспечивает автоматический возврат к точке запуска, когда дрон теряет связь с контроллером или достигает критически низкого уровня заряда батареи.
Mavic Mini доступен для предварительного заказа, начиная с 30 октября, на store.dji.com, а также в магазинах-партнерах. Mavic Mini поставляется в двух вариантах: стандартная версия, которая включает в себя Mavic Mini, пульт дистанционного управления, один аккумулятор, дополнительные винты и все необходимые инструменты и провода за $399. Расширенная версия Mavic Mini Fly More Combo включает два дополнительных аккумулятора, защиту для лопастей, футляр, три комплекта лопастей и контроллер.
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