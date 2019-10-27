Союзники НАТО выделили для Украины 40 млн евро – Столтенберг

Союзники НАТО выделили для поддержки Украины 40 млн евро.

Об этом во время совместного брифинга с Президентом Украины заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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«НАТО продолжает оказывать Украине практическую помощь. Сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи для Украины. Через 10 трастовых фондов союзники НАТО и партнеры выделили более 40 млн евро для поддержки Украины в таких сферах, как боевое командование и контроль, кибероборона, медицинская реабилитация. Это приводит к реальным результатам», – отметил Столтенберг.

Союзники НАТО, по словам Столтенберга, продолжают проводить военное обучение для украинских сил, и «каждый день советники НАТО помогают в обеспечении осуществления реформ в секторе безопасности и обороны Украины».

«Мы также увеличиваем нашу поддержку в Черноморском регионе через обучение, визиты в порты и обмен информацией. И вчера Североатлантический совет, все 29 союзников, посетили четыре натовских корабля в Одесском порту и продемонстрировали наше стремление, всех союзников НАТО, к мощной Украине», – добавил Столтенберг.