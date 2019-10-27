Союзники НАТО выделили для Украины 40 млн евро – Столтенберг

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Союзники НАТО выделили для поддержки Украины 40 млн евро.
Об этом во время совместного брифинга с Президентом Украины заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Читайте также: Нардепы предлагают дифференцировать ставку военного сбора
«НАТО продолжает оказывать Украине практическую помощь. Сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи для Украины. Через 10 трастовых фондов союзники НАТО и партнеры выделили более 40 млн евро для поддержки Украины в таких сферах, как боевое командование и контроль, кибероборона, медицинская реабилитация. Это приводит к реальным результатам», – отметил Столтенберг.
Союзники НАТО, по словам Столтенберга, продолжают проводить военное обучение для украинских сил, и «каждый день советники НАТО помогают в обеспечении осуществления реформ в секторе безопасности и обороны Украины».
«Мы также увеличиваем нашу поддержку в Черноморском регионе через обучение, визиты в порты и обмен информацией. И вчера Североатлантический совет, все 29 союзников, посетили четыре натовских корабля в Одесском порту и продемонстрировали наше стремление, всех союзников НАТО, к мощной Украине», – добавил Столтенберг.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Прекращение транзита через Украину приведет к подорожанию газа в Европе на 20% - экспертВчера, 21:05 - 1517 16
В Украине намерены повысить лимиты для ФЛПВчера, 11:04 - 2950 13
Рада запретила вырубку леса на склонах КарпатВчера, 15:46 - 1386 7
Рада рассчитывает узаконить криптомайнинг уже в этом году24.10.2019, 13:40 - 565 6
В полиции разъяснили новые штрафы за нарушение правил перевозки детейВчера, 16:03 - 2082 3
"Слуга народа" планирует удешевить растаможку "еврономеров"4 ч. назад - 3451 1
Нефедов назвал причины снижения таможенных платежейВчера, 20:23 - 2529 1
На дорогах Киева ограничат скоростьВчера, 15:01 - 2179 2
Что надо знать ФЛП, который продает товары через интернет-магазин7 ч. назад - 2097
В полиции разъяснили новые штрафы за нарушение правил перевозки детейВчера, 16:03 - 2082 3
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1558
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2396
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1480
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2338 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2704