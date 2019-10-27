Дубневича обвиняют в хищении 93 млн грн "Укрзализныци"

Народный депутат Ярослав Дубневич является организатором коррупционной схемы по завладению 93 млн грн “Укрзализныци” при закупке стрелочной продукции.

Такую информацию обнародовал генпрокурор Руслан Рябошапка во время заседания Комитета Верховной рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.

На заседании комитета рассматривали представление генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, на задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Ярослава Дубневича.

“В результате приобретения стрелочной продукции по заведомо завышенным ценам через посредников, должностными лицами Филиала (“Укрзализныци”. – Ред.) совершена растрата средств государственного предприятия на сумму более 93 млн грн”, – говорится в представлении Генпрокуратуры.