Volkswagen создал отдельную компанию для работы над беспилотниками

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Volkswagen создал дочернее предприятие Volkswagen Autonomy, которое займется разработкой беспилотных систем для всего концерна.
Ожидается, что автопилоты четвертого уровня появятся на коммерческом транспорте в середине следующего десятилетия.
Штаб-квартир у нового суббренда будет две, и обе расположатся в родной Германии: одна в Мюнхене, другая в Вольфсбурге. В следующем году марка хочет открыть офис еще в калифорнийской Кремниевой долине, а к 2021 году четвертое предприятие появится в Китае.
«Мы хотим сделать Volkswagen Autonomy глобальной компанией, в которой сможем объединить опыт в автомобилестроении и разработке технологий. Мы будем использовать совместные наработки группы, чтобы снизить стоимость беспилотных автомобилей», — заявил глава суббренда и член совета директоров Александр Хитцингер.
В первую очередь внедрять автономные технологии компания планирует на коммерческие модели. Речь идет о беспилотных такси и фургонах для перевозки грузов. Сосредоточиться руководство Volkswagen Autonomy намерено на беспилотных системах четвертого уровня, который предполагает минимальное вмешательство человеком в процесс управления.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В полиции разъяснили новые штрафы за нарушение правил перевозки детейПозавчера, 16:03 - 2454 6
Украине нужно перейти к рыночным ценам на электроэнергию – Ассоциация возобновляемой энергетикиВчера, 21:05 - 327 5
США обещают препятствовать строительству "Северного потока-2"Вчера, 12:30 - 730 5
Трудовые книжки отменят: каких документов будет достаточно при оформлении на работуПозавчера, 19:02 - 1519 3
В Киеве завтра откроют новый участок Большой окружной дороги (видео)Вчера, 14:11 - 1690 2
"Слуга народа" планирует удешевить растаможку "еврономеров"Вчера, 11:03 - 8242 2
Что надо знать ФЛП, который продает товары через интернет-магазинВчера, 08:04 - 3843
Рейтинг самых богатых украинцевВчера, 13:00 - 2428 1
У кого больше всего выросли пенсии в третьем кварталеВчера, 12:01 - 2265 1
Ford после 11 лет выпуска снимает с производства очередную модельВчера, 06:11 - 2113
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1597
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2445
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1511
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2367 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2739