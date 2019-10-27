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Volkswagen создал отдельную компанию для работы над беспилотниками

Volkswagen создал отдельную компанию для работы над беспилотниками

Volkswagen создал дочернее предприятие Volkswagen Autonomy, которое займется разработкой беспилотных систем для всего концерна.

Ожидается, что автопилоты четвертого уровня появятся на коммерческом транспорте в середине следующего десятилетия.

Штаб-квартир у нового суббренда будет две, и обе расположатся в родной Германии: одна в Мюнхене, другая в Вольфсбурге. В следующем году марка хочет открыть офис еще в калифорнийской Кремниевой долине, а к 2021 году четвертое предприятие появится в Китае.

«Мы хотим сделать Volkswagen Autonomy глобальной компанией, в которой сможем объединить опыт в автомобилестроении и разработке технологий. Мы будем использовать совместные наработки группы, чтобы снизить стоимость беспилотных автомобилей», — заявил глава суббренда и член совета директоров Александр Хитцингер.

В первую очередь внедрять автономные технологии компания планирует на коммерческие модели. Речь идет о беспилотных такси и фургонах для перевозки грузов. Сосредоточиться руководство Volkswagen Autonomy намерено на беспилотных системах четвертого уровня, который предполагает минимальное вмешательство человеком в процесс управления.

По материалам internetua.com
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