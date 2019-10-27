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Пентагон заказал систему передачи солнечной энергии из космоса

Пентагон заказал систему передачи солнечной энергии из космоса

Вместе с подрядчиком Northrop Grumman ученые из лаборатории AFRL, основного научно-исследовательского центра военно-воздушных сил США, создадут и испытают на орбите систему беспроводной передачи энергии солнца для нужд Пентагона.

Об этом сообщает сайт AFRL.

Инженеры AFRL займутся разработкой и демонстрацией ключевых элементов технологии, а Northrop Grunman возьмет на себя производство оборудования для испытаний.

Проект называется Space Solar Power Incremental Demonstrations and Research – последовательные исследования и демонстрация возможностей космической солнечной энергии, или SSPIDR. Суть его в оснащении космических аппаратов солнечными элементами, которые будут накапливать энергию и передавать на поверхность планеты в виде радиочастотного излучения, в точки, где военные разворачивают новые базы.

Цель проекта SSPIDR – обеспечить военных бесперебойным источником энергии в районах, отдаленных от линий электропередач. В недавнем отчете по заказу главы Объединенного комитета начальников штабов обрывы энергосетей и недостаток энергии назывались в числе основных проблем военных операций ближайшего будущего.

«Энергия – это стратегическое преимущество и потенциальная уязвимость для нашего государства и Министерства обороны, – заявил директор AFRL полковник Эрик Фельт. – Для обеспечения успешности миссий Министерства обороны мы должны обладать необходимой энергией в нужное время и в нужном месте».

На разработку оборудования Northrop Grumman выделено $100 млн. О сроках реализации проекта военные не информируют.

Первую солнечную электростанцию в космосе намерен построить Китай. К 2030-м она должна достичь мощности в несколько мегаватт, а к 2050-му их мощность уже будут измерять в гигаваттах.

По материалам BIN
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