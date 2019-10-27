0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 609 0

В Киеве завтра откроют новый участок Большой окружной дороги (видео)

В Киеве завтра откроют новый участок Большой окружной дороги (видео)

1 ноября в Киеве будет открыт новый участок Большой окружной дороги – от проспекта Рокоссовского до проспекта Семьи Кульженко.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

“Там уже уложили асфальт, установили бордюры и обустроили ливневую канализацию, сделали пешеходные тротуары и подземные переходы. Также установили современное LED-освещение”, – говорится в сообщении на официальной странице мэра в Facebook.

По словам Кличко, после запуска этого участка строители смогут перейти к активной фазе возведения моста через улицу Богатырскую и железнодорожную колею.

“Уже построили основную конструкцию моста над дорогой, расширили проезжую часть под заезды и выезды с моста. Также обустроено асфальтобетонное покрытие основного проезда – Вышгород-Киев. Работы, которые возможны по технологии, будут продолжаться и в зимний период”, – сообщил он.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.