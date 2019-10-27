В Киеве завтра откроют новый участок Большой окружной дороги (видео)

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1 ноября в Киеве будет открыт новый участок Большой окружной дороги – от проспекта Рокоссовского до проспекта Семьи Кульженко.
Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.
“Там уже уложили асфальт, установили бордюры и обустроили ливневую канализацию, сделали пешеходные тротуары и подземные переходы. Также установили современное LED-освещение”, – говорится в сообщении на официальной странице мэра в Facebook.
По словам Кличко, после запуска этого участка строители смогут перейти к активной фазе возведения моста через улицу Богатырскую и железнодорожную колею.
“Уже построили основную конструкцию моста над дорогой, расширили проезжую часть под заезды и выезды с моста. Также обустроено асфальтобетонное покрытие основного проезда – Вышгород-Киев. Работы, которые возможны по технологии, будут продолжаться и в зимний период”, – сообщил он.
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