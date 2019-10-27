В Европейском инвестиционном банке рассказали о наибольших опасениях инвесторов

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До конца этого года Украина получит 450 миллионов евро для развития дорог. Примерно один миллиард евро Украина получит в следующем году.
Как рассказал вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазиль Худак в интервью «НВ Бизнес», есть еще множество технических, операционных деталей, которые сильно влияют на воплощение инвестиционных проектов.
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«Глобальная ситуация такова, что из-за всех этих програм Европейского центрального банка, Центрального банка США и т.д., ликвидность высока, то есть денег в мире очень много. Чего именно не хватает – это хороших проектов, куда можно вкладывать эти деньги, поэтому вопрос их разработки в Украине – ключевой. И еще вопрос реализации этих проектов, вопросы закупок, и всей бюрократии вокруг документации проектов – эти процедуры также требуют совершенствования», – отметил Худак.
В Украине нужно развивать классическую инфраструктуру, но одновременно развивать инновационные сферы, направленные на будущее – диджитализация промышленности, роботизация и тому подобное.
Однако инвесторы опасаются вкладывать средства в Украину из-за ситуации, сложившейся вокруг «ПриватБанка».
«Для нас это один яркий случай, который станет тестом для Офиса президента и правительства в том, насколько они серьезны в отношении озвученных реформ. Я думаю, что очень много международных институтов смотрят на то, как вопросы вокруг ПриватБанка будут развиваться, потому что это показатель – являются ли слова президента реальными намерениями или только декларацией… Ситуация с ПриватБанком пугает больше, чем война. На войну мы не можем, увы, повлиять. Ситуация с ПриватБанком – индикатор для нас как для института», – отметил он.
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