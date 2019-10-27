Межбанк: у гривны есть шанс укрепиться

Последний день октября пройдет очень активно на валютном рынке с двумя основными периодами работы: первая половина дня – клиентские сделки и вторая половина – операции самих банков по валютной позиции и на ресурсном межбанке для выхода на баланс на 1-е число. Это приведет к достаточно неплохой статистике торгов. По нашим расчетам, до $190- 220 млн при заключении до 460-510 сделок.

У гривны снова есть шанс укрепить свои позиции относительно доллара, а основными драйверами поведения участников торгов будут:

1) Завершение месяца у клиентов и банков. Отчетная дата максимально активизирует компании по закрытию своих сделок и валютных обязательств. В первой половине дня пройдет основная часть сделок бизнеса и спешка всех клиентов приведет к периодическим ситуативным перекосам спроса и предложения на межбанке, что отразится периодической сменой тренда по курсу в течение сессии четверга. Во второй половине активизируются банки, которым тоже надо завершать свои операции по валютной позиции и выполнению нормативов Нацбанка на отчетную дату;

2) Поведение наличного рынка и состояние ликвидности в системе. Корсчета банков на утро 31 октября выросли на 750 млн гривен – до 50,1 млрд. Этой суммы вполне достаточно как для выполнения нормативов НБУ по резервированию средств на корсчетах банков, так и для достаточно активной работы спекулянтов. Но учитывая фактор завершения месяца – спекулянты скорее всего ограничатся работой в формате “в две стороны”, без особых попыток по раскачке курса.

На наличном рынке ситуация остается позитивной для гривны. Котировки покупки и продажи незначительно снижаются и ажиотажа не наблюдается. Это психологически работает в пользу гривны на всех сегментах валютного рынка.

Мы ожидаем на сегодня умеренное проседание котировок по доллару в пределах коридора 24,75-25,00 гривен за счет фактора окончания месяца.

НБУ продолжит практику выкупа доллара на межбанке через Matching в пределах дежурных $30 млн. Это удержит котировки американской валюты от более серьезного проседания даже при избытке предложения доллара на торгах.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,94 / 24,97

евро – 27,71 / 27,74

российский рубль – 0,3892/ 0,3898

Курсы валют на Межбанке

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