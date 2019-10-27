Топ-услуги, которыми могут воспользоваться безработные граждане

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По данным Госстата, в первом полугодии 2019 года более 1 млн украинцев были приняты на работу. Служба занятости трудоустроила 440 тыс. человек, или 42% от общего числа официально оформленных работников.
Об этом сообщает Государственная служба занятости.
Служба занятости приводит примеры топ-услуг, которыми могут воспользоваться безработные граждане, обратившись в любой центр занятости.
Обращение в службу занятости гарантирует следующие услуги:
Служба занятости привела примеры наиболее привлекательных должностей с точки зрения оплаты труда:
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