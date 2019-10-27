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Топ-услуги, которыми могут воспользоваться безработные граждане

Топ-услуги, которыми могут воспользоваться безработные граждане

По данным Госстата, в первом полугодии 2019 года более 1 млн украинцев были приняты на работу. Служба занятости трудоустроила 440 тыс. человек, или 42% от общего числа официально оформленных работников.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Служба занятости приводит примеры топ-услуг, которыми могут воспользоваться безработные граждане, обратившись в любой центр занятости.

Обращение в службу занятости гарантирует следующие услуги:

  • карьерные советники помогут в подборе подходящей работы;
  • служба занятости располагает самой большой базой актуальных вакансий;

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  • вы можете получать пособие по безработице;
  • можно получить новую специальность;
  • при содействии службы занятости можно открыть собственное дело;
  • служба занятости предоставляет ваучер на обучение;
  • можно приобщиться к общественным и временным работам;
  • безработные имеют возможность посещать различные тренинги, в том числе профориентационные.

Служба занятости привела примеры наиболее привлекательных должностей с точки зрения оплаты труда:

  • 120 000 грн – руководитель группы;
  • 90 000 грн – инженер компьютерных систем;
  • 45 000 грн – водитель автотранспортных средств;
  • 42 000 грн – сварщик (ООО «Инглии АС» г. Львов)
  • 42 000 грн – повар.

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По материалам Finance.UA
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