Топ-услуги, которыми могут воспользоваться безработные граждане

По данным Госстата, в первом полугодии 2019 года более 1 млн украинцев были приняты на работу. Служба занятости трудоустроила 440 тыс. человек, или 42% от общего числа официально оформленных работников.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Служба занятости приводит примеры топ-услуг, которыми могут воспользоваться безработные граждане, обратившись в любой центр занятости.

Обращение в службу занятости гарантирует следующие услуги:

карьерные советники помогут в подборе подходящей работы;

служба занятости располагает самой большой базой актуальных вакансий;

вы можете получать пособие по безработице;

можно получить новую специальность;

при содействии службы занятости можно открыть собственное дело;

служба занятости предоставляет ваучер на обучение;

можно приобщиться к общественным и временным работам;

безработные имеют возможность посещать различные тренинги, в том числе профориентационные.

Служба занятости привела примеры наиболее привлекательных должностей с точки зрения оплаты труда:

120 000 грн – руководитель группы;

90 000 грн – инженер компьютерных систем;

45 000 грн – водитель автотранспортных средств;

42 000 грн – сварщик ( ООО «Инглии АС» г. Львов)

42 000 грн – повар.

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