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"Нафтогаз" отреагировал на разрешение Дании строить "Северный поток-2"

"Нафтогаз" отреагировал на разрешение Дании строить "Северный поток-2"

В НАК “Нафтогаз Украины” ожидали, что Дания даст согласие на строительство участка газопровода “Северный поток – 2” в ее водах.

Об этом написал председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

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“Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения. Эффективное противодействие агрессии в сегодняшнем мире – санкции крупных западных государств. Планируем максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении”, – сказал Коболев.

По его словам, для Украины еще важнее становится завершение реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства в Украине.

“Это законодательство будет защищать нас так же, как защищает потребителей Евросоюза. Сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между “Нафтогазом” и “Газпромом”, а также качественный анбандлинг, который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС”, – сказал Коболев.

По материалам Finance.UA
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