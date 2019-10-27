Межбанк: среда осталась за гривной

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Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе — доллар ситуативно просел на валютном рынке ниже порога в 25 гривен.
В пользу укрепления нацвалюты сработали как продажи нерезидентов под расчеты за ОВГЗ, так и поведение крупных игроков.
Иностранцы продавали валюту достаточно активно, что придавливало курс уже с первых минут сессии и позволило НБУ пополнять свои резервы, выкупая излишек доллара через Matching.
А местные продавцы и покупатели закрывали свои обязательства перед концом месяца и уже подстраивались под курсовой расклад на торгах. Были замечены с продажей и крупные экспортеры (в основном аграрии). Видимо, они уже “проели” свои гривневые поступления от возмещений НДС и теперь вынуждены тратить валютные запасы для финансирования текущих операций.
Покупатели при такой ситуации получили отличную возможность поторговаться по курсу, что они активно и делали.
В целом, обстановка в среду на валютном рынке сложилась очень позитивно для гривны, что и позволило ей “оттеснить” доллар ниже психологического уровня в 25 гривен.
Ход торгов:
Стартовал рынок по доллару с уровня 25,03/25,07 гривен, что было сразу ниже вчерашнего закрытия 25,06/25,09. Предложение превышало спрос с первых минут торгов и к 11 часам доллар просел до отметки 24,975/25,0050 гривен. НБУ вышел на рынок и постепенно выкупил не менее дежурных $30 млн через Matching, а по наблюдениям некоторых участников торгов – и все $45 млн.
Это выравняло спрос и предложение на межбанке при уровне котировок 24,99/25,02 уже до самого обеда и после него. После завершения активной фазы торгов – на пустеющем рынке – спекулянты стали придавливать курс на мелких сделках. До 24,98/25,01 – на 15:00 и до 24,94/24,97 гривен за доллар к концу сессии.
Главные события 30 октября на межбанке:
1) Снижение котировок доллара ниже психологического порога в 25 гривен – с утренних 25,03/25,07 гривен до 24,94/24,97 к завершению торгов;
2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но был замечен на межбанке с активной скупкой доллара через Matching. Купил не менее $ 30 млн, а некоторые участники торгов говорят и о сумме в $ 45 млн;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 25,0061 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 31 октября составил 24,995421.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,95 / 24,98
евро – 27,70 / 27,74
российский рубль – 0,3902 / 0,3908
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1123 / 1,1124
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