Deutsche Bank получил 832 млн евро убытков

В третьем квартале 2019 года Deutsche Bank понес убытки в размере 832 млн евро ($924 млн) из-за расходов на масштабную реструктуризацию.

Об этом сообщает CNBC.

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Это уже второй квартальный убыток подряд вследствие реструктуризации. Во втором квартале убыток составил 3,15 млрд евро.

Общая чистая выручка в третьем квартале составила 5,3 млрд евро против 6,2 млрд в прошлом году, коэффициент общего капитала первого уровня составил 13,4% против 14% год назад.

«Наши результаты за квартал полностью соответствуют нашим планам. Я думаю, что мы хорошо справляемся со стратегическими изменениями, о которых объявили летом», – заявил Джеймс фон Мольтке, финдиректор Deutsche Bank.

Немецкий банк вел борьбу со времен мирового кризиса 2008 года и последующего долгового кризиса в еврозоне. Банк столкнулся с миллиардными штрафами, усилением конкуренции на рынке, снижением доли рынка, как в коммерческом, так и в инвестиционно-банковском секторе, а также рядом изменений в управлении.