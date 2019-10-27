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Ощадбанк увеличил кредитный портфель малого бизнеса на 43%

Ощадбанк увеличил кредитный портфель малого бизнеса на 43%

За 9 месяцев текущего года клиентами банка стали еще 20 тыс. представителей малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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*В целом банк обслуживает 174,4 тыс. клиентов сегмента ММСБ (микро-, малого и среднего бизнеса). Кредитный портфель клиентов ММСБ увеличился на 1,5 млрд грн. (+43%) и составляет 5,1 млрд грн. При этом по приросту кредитного портфеля ММСБ Ощадбанк занимает ІІ место среди украинских банков. В частности, микроклиентам выдано более 1600 кредитов на сумму 500 млн грн”, – отмечается в сообщении.

Также отмечается, что портфель розничных кредитов банка с начала года вырос на 1,9 млрд грн. и составляет 7,3 млрд грн. Основные драйверы роста портфеля – автокредиты, ипотечные кредиты и кэш-кредиты.

С начала года банк выдал более 2,5 тыс. кредитов на покупку авто на сумму 1,3 млрд грн., что почти в 1,5 раза больше по количеству, чем за весь 2018 год. В текущем году заключено 835 ипотечных сделок на сумму более 416 млн грн.

По материалам Finance.UA
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