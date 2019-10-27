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Служебные авто и техосмотр: кому не нужно обязательно проходить техосмотр

Служебные авто и техосмотр: кому не нужно обязательно проходить техосмотр

До сих пор был спорным вопрос прохождения технического контроля служебными автомобилями предприятий и предпринимателей. Верховный суд 17.10.2019 выдал заключение по этому вопросу.

Об этом сообщает “Дорожный адвокат” на своей странице в facebook.
 
Как было раньше. При выявлении фактов управления служебными автомобилями без протокола технического осмотра полиция выписывала штрафы в размере 340 грн. При повторном нарушении водителей лишали водительского удостоверения от 3 до 6 месяцев.

«Анализ положений статьи 35 Закона “О дорожном движении” дает основания сделать вывод, что обязательному техническому контролю подлежат автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли”, – отмечают в Суде.

Как будет сейчас. Определяющей для прохождения техосмотра является цель фактического использования автомобиля (для перевозки пассажиров с целью получения прибыли.

Суд отметил, что служебный автомобиль не следует считать автомобилем, осуществляющим перевозку пассажиров с целью получения прибыли.

Карты для водителей   Не подлежат обязательному прохождению технического контроля:

  • авто, используемое в служебных целях для обеспечения хозяйственной деятельности юридического лица;
  • служебный автомобиль, который не предоставляет платные услуги по перевозке пассажиров или грузов.

Соответственно, штраф за отсутствие протокола технического осмотра таких автомобилей будет незаконным.

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По материалам Finance.UA
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