Служебные авто и техосмотр: кому не нужно обязательно проходить техосмотр

До сих пор был спорным вопрос прохождения технического контроля служебными автомобилями предприятий и предпринимателей. Верховный суд 17.10.2019 выдал заключение по этому вопросу.

Об этом сообщает “Дорожный адвокат” на своей странице в facebook.



Как было раньше. При выявлении фактов управления служебными автомобилями без протокола технического осмотра полиция выписывала штрафы в размере 340 грн. При повторном нарушении водителей лишали водительского удостоверения от 3 до 6 месяцев.

«Анализ положений статьи 35 Закона “О дорожном движении” дает основания сделать вывод, что обязательному техническому контролю подлежат автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли”, – отмечают в Суде.

Как будет сейчас. Определяющей для прохождения техосмотра является цель фактического использования автомобиля (для перевозки пассажиров с целью получения прибыли.

Суд отметил, что служебный автомобиль не следует считать автомобилем, осуществляющим перевозку пассажиров с целью получения прибыли.

Карты для водителей Не подлежат обязательному прохождению технического контроля:

авто, используемое в служебных целях для обеспечения хозяйственной деятельности юридического лица;

служебный автомобиль, который не предоставляет платные услуги по перевозке пассажиров или грузов.

Соответственно, штраф за отсутствие протокола технического осмотра таких автомобилей будет незаконным.