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Чешский RegioJet сообщил, когда планирует запустить поезд в Украину

Чешский RegioJet сообщил, когда планирует запустить поезд в Украину

Частный чешский оператор ж/д и автобусных пассажирских перевозок, компания RegioJet сообщила, когда намерена запустить прямой ночной поезд в Украину.

Поезд будет курсировать по маршруту Прага – Мостиска 2.

Когда намерены запустить – в июне 2020 года

Отправление из Праги – в 22:10, прибытие на украинскую приграничную ж/д станцию – в 9:30.

По пути поезд будет делать остановки в Кракове и Жешуве (Польша).

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Отметим, что колея европейского стандарта 1435 мм заходит во Львовской области до станции Мостиска 1 (следующей после станции Мостиска 2).

Справка Finance.ua:

  • Чешская компания RegioJet впервые в Словакии запустила двухэтажные вагоны на неэлектрифицированном маршруте Братислава-Комарно.
По материалам Finance.UA
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