Чешский RegioJet сообщил, когда планирует запустить поезд в Украину

Частный чешский оператор ж/д и автобусных пассажирских перевозок, компания RegioJet сообщила, когда намерена запустить прямой ночной поезд в Украину.

Поезд будет курсировать по маршруту Прага – Мостиска 2.

Когда намерены запустить – в июне 2020 года

Отправление из Праги – в 22:10, прибытие на украинскую приграничную ж/д станцию – в 9:30.

По пути поезд будет делать остановки в Кракове и Жешуве (Польша).

Отметим, что колея европейского стандарта 1435 мм заходит во Львовской области до станции Мостиска 1 (следующей после станции Мостиска 2).

Справка Finance.ua: