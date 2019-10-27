Чешский RegioJet сообщил, когда планирует запустить поезд в Украину

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Частный чешский оператор ж/д и автобусных пассажирских перевозок, компания RegioJet сообщила, когда намерена запустить прямой ночной поезд в Украину.
Поезд будет курсировать по маршруту Прага – Мостиска 2.
Когда намерены запустить – в июне 2020 года
Отправление из Праги – в 22:10, прибытие на украинскую приграничную ж/д станцию – в 9:30.
По пути поезд будет делать остановки в Кракове и Жешуве (Польша).
Отметим, что колея европейского стандарта 1435 мм заходит во Львовской области до станции Мостиска 1 (следующей после станции Мостиска 2).
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