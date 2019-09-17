В Словакии запустили двухэтажные поезда

Чешская компания RegioJet впервые в Словакии запустила двухэтажные вагоны на неэлектрифицированном маршруте Братислава-Комарно.

Два поезда с пятью вагонами каждый позволят нарастить пропускную способность на оживленном региональном маршруте между Братиславой, Дунайской Стредой и Комарно.

RegioJet запустила двухэтажные вагоны 16 сентября, они ходят в утренние и вечерние часы пик. Поезд состоит из тепловозов Eurorunner производства Siemens Mobility и двухэтажных вагонов, которые ранее использовались DB Regio возле Мюнхена.

Чтобы получить разрешение на эксплуатацию таких вагонов и локомотивов в словацкой сети, компании понадобилось полгода.

RegioJet стал первым оператором в Словакии, который использовал двухэтажные поезда на региональном неэлектрифицированном маршруте. Два двухэтажных поезда с пятью вагонами позволяют RegioJet увеличить пропускную способность на популярной региональной линии, соединяющей Братиславу с Дунайской Стредой и Комарно.

RegioJet предоставляет услуги PSO на линии Братислава-Дунайска Стреда-Комарно с 2011 года. Ранее маршрут был непопулярным, но к сегодняшнему дню стал самой оживленной однопутной железной дорогой в стране.

Время в пути от Братиславы до Комарно, который расположен рядом с венгерской границей, составляет более 2 часов, поезда по этому маршруту ходят каждый час, и с 20-минутными интервалами в часы пик.