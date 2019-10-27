Virgin Galactic вышла на биржу — компанию оценили в $1,5 млрд

Компания Virgin Galactic, которая продвигает услуги космического туризма, вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу под тикером SPCE.

Об этом сообщает Washington Post.

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Размещение прошло в обход традиционных процедур: ранее Virgin Galactic провела слияние с инвестфирмой Social Capital Hedosophia, которая уже провела листинг. Теперь у SCH доля в 46,5%.

На момент размещения оценка превысила $1,5 млрд.

Сейчас Virgin Galactic — единственная компания из сферы космического туризма, акции которой доступны для свободной покупки. Ее потенциальные соперники, SpaceX и Blue Origin, пока находятся в статусе частных компаний.

Справка Finance.ua:

Virgin Galactic была основана в 2004 году. За все время компания привлекла более $1 млрд, но большинство вложений сделал Ричард Брэнсон.

В планах Virgin Galactic — выйти на показатель в 1500 «космотуристов» к 2023 году и получить выручку в $600 млн.