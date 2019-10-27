Virgin Galactic вышла на биржу — компанию оценили в $1,5 млрд

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Компания Virgin Galactic, которая продвигает услуги космического туризма, вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу под тикером SPCE.
Об этом сообщает Washington Post.
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Размещение прошло в обход традиционных процедур: ранее Virgin Galactic провела слияние с инвестфирмой Social Capital Hedosophia, которая уже провела листинг. Теперь у SCH доля в 46,5%.
На момент размещения оценка превысила $1,5 млрд.
Сейчас Virgin Galactic — единственная компания из сферы космического туризма, акции которой доступны для свободной покупки. Ее потенциальные соперники, SpaceX и Blue Origin, пока находятся в статусе частных компаний.
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